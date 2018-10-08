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رياضة

حارس المنصورة يتصدى لـ 3 ركلات ترجيح ويطيح بـ الداخلية من كأس مصر.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:25 م
حارس المنصورة
حارس المنصورة
حسن العمدة
أطاح نادي المنصورة، بفريق الداخلية، من دور الـ32 لمسابقة كأس مصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كليه الشرطة بعد الفوز بركلات الترجيح 2-0.

ولجأ المنصورة والداخلية لركلات الترجيح، التي شهدت إهدار لاعبي الفريق العسكري 4 ركلات، مقابل ثلاث ركلات مهدرة من فريق المنصورة، الذي نجح لاعبوه  في تسجيل الركلتين الرابعة والخامسة، ليتأهل الفريق إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وتألق حارس المنصورة فى التصدي لكافة ركلات الجزاء المسددة من فريق الداخلية .

وينتظر المنصورة، الفريق الفائز من مواجهة إنبي والشبان المسلمين بقنا، في الدور القادم.

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