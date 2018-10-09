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رياضة

حارس المنصورة: أتمنى اللعب للأهلي ومثلي الأعلى عصام الحضري.. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
عاطف نصحي حارس المنصورة
عاطف نصحي حارس المنصورة
محمد رشاد
أكد عاطف نصحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، أنه يشجع النادي الأهلي منذ الصغر ويتمنى اللعب للمارد الأحمر في المستقبل.

وقال "عاطف" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر شاشة "صدى البلد" : "أتمنى اللعب يومًا ما للنادي الأهلي ومنتخب مصر، أشجع الأهلي منذ الصغر".

وأكمل : "لم أشارك في اختبارات النادي الأهلي من قبل، ولكنني أؤكد أننا قادرون على تحقيق المفاجأة لو وصلنا لنصف النهائي وواجهنا الأهلي في هذا الدور، قادرون على الفوز والوصول لأبعد مكان في المسابقة".

واختتم الحارس تصريحاته "مثلي الأعلى عصام الحضري".

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