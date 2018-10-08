حسام حسن يهدد بالرحيل عن المصري.. فيديو

هدد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بالرحيل عن الفريق الأخضر اعتراضا على تأجيل مباراة الفريق أمام جزيرة مطروح في دور الـ32 ببطولة كأس مصر التي كان مقررا لها غدا.



وبحسب مراسل برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أبدى حسام حسن غضبه من عدم لعب المصري على ملعب بورسعيد في الدوري والكأس.



وتابع ان مجلس ادارة المصري برئاسة المهندس سمير حلبية متمسك باللعب في بورسعيد وهدد بالاستقالة حال عدم لعب اللقاء في ملعب الفريق.