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نبيل عبد الوهاب: لا أعتبر ما حدث في 67 هزيمة لهذا السبب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:33 ص
للواء نبيل عبدالوهاب
للواء نبيل عبدالوهاب أحد أبطال البحرية المصرية في حرب أكتوبر
حسام الحارتي
قال اللواء نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال البحرية المصرية في حرب أكتوبر، إنه لا يعتبر ما حدث في عام 67 هزيمة، مؤكدا أن الجيش المصري لم يأخذ وقتها فرصته في الحرب.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة "الأولى": "الجنود البواسل الذين صنعوا انتصار أكتوبر المجيد هم أنفسهم الذين حاربوا في 67، ولكنهم حينها لم يدخلوا «الماتش» بالتعبير الدارج".

وواضح ان جميع أفراد القوات المسلحة كانوا في قمة سعادتهم لحظة تدمير المدمرة إيلات، على الرغم من خوض كثير من الصعوبات من أجل تحقيق ذلك الإنجاز.

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