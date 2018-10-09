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رياضة

السودان تطير لـ داكار لمواجهة منتخب السنغال وديا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
نور عادل
تتوجه بعثة منتخب السودان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة داكار، لمواجهة نظيره السنغالي، يوم 13 من الشهر الجاري، في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وتضم بعثة صقور الجديان، 30 فردا، ويرأسها نائب رئيس الاتحاد لشئون اللاعبين، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل (المريخ)، وإسحق آدم (الأهلي شندي).

خط الدفاع: عبد اللطيف بويا وحسين إبراهيم الجريف والسمؤال ميرغني وفارس عبد الله (الهلال)، وعمر سليمان (الهلال الأبيض)، وعلي جعفر (الأهلي الخرطوم).

خط الوسط: مهند الطاهر (الهلال الأبيض)، أمير كمال ورمضان عجب ومحمد هاشم التكت (المريخ)، نصر الدين الشغيل وأبو عاقلة عبد الله (الهلال)، وإبراهيم محمد النسور (الأهلي شندي).

خط الهجوم: ولاء الدين موسى ووليد بخيت (الهلال)، سيف تيري (المريخ)، ومعاذ عبد الرحيم ومحمد موسى(الهلال الأبيض).

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