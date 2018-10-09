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محافظات

تسليم 15 مفرمة و5 جرارات زراعية لفرم مخلفات النخيل بالوادي الجديد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:16 م
الدكتوره ياسمين فؤاد
الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
منصور ابو العلمين
قال المهندس ياسر حسن مسئول جهاز البيئة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه بناءً على تعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس ايمن شتا رئيس قطاع شئون الفروع والمهندس محمد محمد عطيتو مدير فرع جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد والمهندس حاتم عبد الراضى وكيل فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، إنه سيتم تسليم 15 مفرمة لفرم مخلفات النخيل و5 جرارات زراعية للتخلص من مخلفات النخيل.

وأوضح حسن، أنه تم التنبيه على المواطنين وخاصة من خلال المساجد لسرعة إزالة جميع المخلفات الزراعية وجريد النخيل وحظائر الماشية العشوائية التي تسبب الحرائق.

من جانبه وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة تنشيط وتفعيل دور وحدات فرم مخلفات النخيل وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير قروض بفائدة بسيطة لأصحاب مشروعات فرم النخيل.

ووعد المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات الشباب، مشيرا إلى ضرورة مد الفترة المقررة لتأجير الأراضي الخاصة بوحدة الفرم والتابعة للوحدة المحلية لمدة عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات تحفيزا للشباب القائمين على وحدة التصنيع والفرم وتشجيعا لغيرهم للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة.

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