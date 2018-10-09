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أخبار البلد

وزيرا الخارجية والأوقاف في عزاء والدة عز الدين أبوستيت

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة السابق، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على المشاركة في عزاء والدة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وسط تواجد امني مكثف في محيط مسجد عمر مكرم تزامنا مع بدء مراسم العزاء.

يذكر أن والدة الدكتور عز الدين أبو ستيت، توفيت الخميس الماضي في منزله بالقاهرة وتم تشييع جثمانها ودفنه في مقابر العائلة بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

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