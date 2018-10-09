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توك شو

نشأت الديهي: هناك طرف ثالث في اختفاء خاشقجي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:59 م
الصحفي السعودي جمال
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك طرفًا ثالثًا يستفيد من الوقيعة بين السعودية وتركيا، موضحًا أن ما حدث مع الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي يذكرنا بأحداث حدثت في مصر في أحداث يناير ورابعة العدوية، متابعًا "فلتشرب تركيا من هذا الماء العكر".

واتهم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، المعارض المصري عزمي بشارة والقطريين والإيرانيين والأتراك بأنهم مستفيدون المستفيد من اختفاء خاشقجي، متابعًا "هما دول الخلية السوداء اللي يسألوا عن جمال خاشقجي وكل خاشقجي".

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