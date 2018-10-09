العويمري: قطر الدولة الأولى الداعمة للإرهاب

قال سعدون العويمري، المحلل السياسي السعودي، إنه لم يظهر حتى الآن سبب اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو نتائج التحقيقات، مشيرًا إلى أن الإعلام القطري يقوم بتشويه السعودية.



وأعرب "العويمري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، عن استيائه الشديد من الذي تقوم به قطر تجاه قضية خاشقجي، قائلًا: "الاختطاف والقتل ليس من طبع المملكة العربية السعودية".



وأكد "العويمري"، أن قطر هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب، بالإضافة إلى إيران وجماعة الإخوان.