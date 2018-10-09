ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرّف على نتائج الأهلي والترسانة في بطولة كأس مصر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يستضيف فريق الترسانة بدور الـ32 من البطولة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد السلام في تمام الساعة الخامسة.

الأهلي (صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس مصر) يصطدم بالشواكيش (أحد قمم الكرة المصرية) والذي سطر اسمه بأحرف من نور بعدما حقق لقب كأس مصر في 6 مناسبات ليأتي كثالث أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة.

التقى الأهلي والترسانة في (19) مباراة ببطولة كأس مصر، وتحمل مباراة الغد الرقم (20)، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الترسانة في (16) مباراة، فيما فاز الترسانة في مباراتين فقط. بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراة واحدة موسم 1991-1992 (انتهت بالتعادل السلبي، وحسمها الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بنتيجة 4-3).

ترشيحاتنا

بدون كيراتين أو بروتين.. أسرع قناع لفرد الشعر

الرئاسة : السيسي يشارك غدا في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

أحمد موسى: مدينة الجلالة تتمتع بأعلى مستوى من التجهيزات والخدمات

الحكومة: تقليص أيام العمل غير مجد اقتصاديا .. فيديو

تجديد حبس حبيبة ووالدها و6 آخرين في واقعة قتل طالب الرحاب

وزير التعليم: آخر كلام.. سنوفر كتاب connect plus في الترم الثاني

أحمد موسى : مدينة الجلالة أفضل من فرنسا وإسبانيا

قرار جديد يخص مشروع نيوم الذي يربط مصر بالسعودية والأردن

ثروت سويلم يفجر مفاجأة بشأن موعد عودة المصري لاستاد بورسعيد

الوزراء يرفض مقترح تقليص أيام العمل الأسبوعية ويكشف البدائل .. فيديو

ملياردير يسحل حبيبته داخل منزلها بـ وحشية .. فيديو

رسالة ميلانيا ترامب إلى مصر عقب زيارتها .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فيديو

الكهرباء: جار التحقيق للوقوف على أسباب حريق كهرباء الريف ولا إصابات خطرة.. فيديو
مفيدة شيحة: منى عبد الغنى شخصية مسالمة ولم نختلف معًا على الإطلاق.. فيديو
أحمد موسى يدعو إلى تنظيم رحلات لطلاب الجامعة والفنانين إلى مدينة الجلالة
موسى: تكلفة جامعة الجلالة 6 مليارات جنيه.. وافتتاحها سبتمبر القادم
أحمد موسى : مدينة الجلالة أفضل من فرنسا وإسبانيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟