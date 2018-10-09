تعرّف على نتائج الأهلي والترسانة في بطولة كأس مصر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يستضيف فريق الترسانة بدور الـ32 من البطولة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد السلام في تمام الساعة الخامسة.



الأهلي (صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس مصر) يصطدم بالشواكيش (أحد قمم الكرة المصرية) والذي سطر اسمه بأحرف من نور بعدما حقق لقب كأس مصر في 6 مناسبات ليأتي كثالث أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة.



التقى الأهلي والترسانة في (19) مباراة ببطولة كأس مصر، وتحمل مباراة الغد الرقم (20)، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الترسانة في (16) مباراة، فيما فاز الترسانة في مباراتين فقط. بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراة واحدة موسم 1991-1992 (انتهت بالتعادل السلبي، وحسمها الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بنتيجة 4-3).