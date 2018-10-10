بلقيس تجتاز المليون الثاني في أسبوع بكليب أهلا يا ماما

اجتازت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بكليبها الجديد "أهلا يا ماما"، إذ بلغت إجمالي مشاهدات الكليب 2 مليون و300 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وأهدت بلقيس كليبها "أهلا يا ماما" لمولودها الأول تركي، الذي ظهر معها في الكليب، وسيطرت مشاعر الأمومة والعطف على مشاهد الكليب.





وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءا كبيرا من وجهه.



