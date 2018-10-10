سعد سمير يؤدي تدريبات تأهيلية بالكرة في الأهلي

أدي سعد سمير ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالكرة اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.



وخاض اللاعب تدريبات بدنية في «الجيم» تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل قبل أن يخضع لتدريبات تأهيل بالكرة والتصويب على المرمى؛ لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.



وغاب سعد سمير عن تدريبات الفريق الأخيرة في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.