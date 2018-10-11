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ديني

حكم شرب ماء زمزم بأكثر من نية لقضاء أمر معين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا فرق بين أن ينوي شاربه حصول أمر واحد أو عدة أمور عند الشرب كله فثبت الترغيب في شرب ماء زمزم وأنه لما شُرِب له.

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل يصح شرب ماء زمزم بنية قضاء أكثر من شيء بنفس المياه؟ وهل نشربه على ثلاث شربات أم سبعة؟»، أنه يجوز أن تشرب ماء زمزم بعدد من النيات فمن الممكن أن تشرب ماء زمزم ليجعل الله قلبك طاهرا، فلا فرق بين أن ينوي شاربه حصول أمر واحد أو عدة أمور عند الشرب كله، أو يشرب أكثر من مرة وينوي كل مرة حصول مراده، ويستحب الإكثار والتضلع من ماء زمزم.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثم يتنفس بعد الشرب فهذا من الناحية الصحية.

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