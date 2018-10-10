تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إلى نوفمبر المقبل

اعلن الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ان الهيئة العليا للحزب فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقه وافقت باغلبية كبيرة على تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من ابريل 2019.



واضاف الهضيبى فى بيان صحفى له ان عدد الحاضرين فى الاجتماع بلغ 42 عضوا وافق منهم 37 عضوا على قرار تقديم موعد الانتخابات وامتنع 5 عن التصويت.



واضاف ان المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس الحزب سيعلن فى موعد لاحق اجراءات وخطوات انتخابات الهيئة العليا وفقا لما تنص عليه لائحة الحزب.

