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أخبار العالم

انهيار تاريخي للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
انهارت قيمة الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي في تداولات اليوم، لمستوى تاريخي جديد مع استمرار أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد.

وقالت وسائل الإعلام السودانية إن هذا التراجع يأتي بعد 4 أيام من إعلان الحكومة السودانية تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيه في تداولات المصارف التجارية.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن: "أسعار شراء الدولار بلغت 51 جنيها فيما تراوحت أسعار البيع بين 51.5 – 52 جنيها".

وأعلن المركزي السوداني، أمس عن تحديد خمسة مصارف للبدء بشراء الدولار مباشرة من الجمهور، ابتداء من اليوم الأربعاء.

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