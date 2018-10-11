الموجة الـ11 لإزالة التعديات تحقق أعلى معدلات استرداد أراضى الدولة فى 8 أيام

تواصل حملات الموجة التى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، منذ ٣ أكتوبر الجارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة، أعمالها فى جميع المحافظات، حيث تمكنت حتى الآن من إزالة ٣٢٨٦ حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالبناء، و٤٦٩ حالة تعدٍ على أراضى زراعية فى جميع المحافظات كانت حصيلتها استرداد هذه المساحات الضخمة من أراضى الدولة.



وحسب تقرير غرفة العمليات باللجنة العليا لأراضى الدولة، شهدت الأيام الماضية تنسيقا كاملا بين جميع جهات الدولة بهدف تحقيق الموجة الحادية عشرة لأهدافها المخططة، فضلا عن متابعة أعمال تنفيذ إزالة التعديات فى جميع المحافظات.



وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية والمحافظات تعمل على تنفيذ المستهدف من الموجة الحادية عشرة، مشيرا إلى أن قوات إنفاذ القانون تحرص خلال عمليات إزالة التعديات على الالتزام بالقانون فى كل إجراءاتها.



ورصد تقرير غرفة العمليات الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا، الاستمرار فى إزالة مساحات كبيرة من التعديات فى عدد من المحافظات، فى مقدمتها بنى سويف التى حققت أعلى معدل فى إزالة التعديات، حيث ارتفعت مساحة الإزالة فيها إلى نحو ١٣٢ ألف فدان أراضى زراعية و١١٧ ألف متر تعديات على أراضى بناء، كما ارتفعت معدلات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية فى المنيا لتصل إلى ٨٦٧٣ فدانا، إضافة إلى إزالة تعديات على ٢١٠ آلاف متر مربع.



وفى القاهرة، ارتفعت مساحة التعديات التي تمت إزالتها على أراضى البناء إلى 188 ألف متر مربع، وفى الدقهلية ارتفعت مساحة الإزالات إلى ٨٤ ألف متر مربع، أما فى الجيزة فتمت إزالة تعديات على ٥٣٠٠ فدان و٢٤٣ ألف متر مربع مبانى.



وفى الإسماعيلية، ارتفعت مساحة الإزالات إلى 27 ألف متر مربع أراضى بناء، و١٥٢٦ فدان أراضى زراعية، وفى دمياط بلغت مساحات الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ١٧٠ ألف متر مربع.



كما وصلت مساحة أراضي البناء التى تمت إزالة التعديات عليها فى الإسكندرية إلى ١٠٠ ألف متر مربع، وفى الغربية تمت إزالة ٦٥ ألف متر مربع مبانى، وأزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على ٦٣ ألف متر مربع بالبحيرة، وفى مطروح تمت إزالة تعديات على ٦٨ ألف متر مربع، وفى القليوبية ٦٦ ألف متر مربع، وفى سوهاج ٧٠ ألف متر مربع، وفى بورسعيد تمت إزالة ٤٠ ألف متر مربع.



وأكدت اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، استمرار عمليات الإزالة للتعديات وبكل حسم مع التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدف منها، وهو تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بشأن تعديات على أراضى الدولة.



وأكدت اللجنة العليا أن قوات إنفاذ القانون تعمل بتنسيق كامل مع المحافظات وجهات الولاية، ولن يعطل عملها أى محاولات من البعض لأن هدفها هو الحفاظ على حق الدولة.