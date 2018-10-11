صندوق النقد يطالب الصين باتخاذ هذا القرار تجاه عملتها

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنها تأمل أن تأخذ الصين بتوصية الصندوق بمواصلة التحرك صوب نظام يسمح بمزيد من المرونة في حركة اليوان.



وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي: "نرى مزيدا من الدول، ومن بينها الصين، تسمح لعملاتها بالتذبذب."



وقالت "دعمنا تحرك الصين صوب مرونة" العملة، مضيفة أن صندوق النقد يشجع السلطات الصينية على "المضي في ذلك المسار".

