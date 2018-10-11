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تعليم

طلاب جامعة القاهرة يفوزون بالمراكز الأولى في التمثيل بملتقى القاهرة الدولي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي في دورته الأولى (دورة الفنان يحيى الفخراني)، جوائز المسابقة، حيث فاز طلاب جامعة القاهرة بعدد من جوائز الملتقى والذي عقد في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2018.

وهنّأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الطلاب الفائزين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لافتاً إلى أن طلاب الجامعة الفائزين بالجائزة الأولى من جوائز لجنة التحكيم الخاصة للممثلين هما يوسف مصطفى ورنا سيد وجهاد محمد، عن دورهم في مسرحية "ليلة القتلة" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وحصد عمر رضا فتحي من التعليم المفتوح بجامعة القاهرة عن نص مسرحية "أضحوكة الرجل القزم" جائزة أفضل نص مسرحي مؤلف مناصفة مع إلياس بوشيري عن نص مسرحية "البرزخ" من جامعة عبدالملك السعدي، بالمملكة المغربية.

كما حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني رجال، عبدالرحمن عادل رأفت من التعليم المفتوح، عن دوره في مسرحية "أضحوكة الرجل القزم" مناصفة مع عبدالمنعم هشام، عن دوره في مسرحية "هي وعشاقها" كلية التجارة جامعة حلوان.

وفازت منة الجمل من التعليم المفتوح بجائزة السينوغرافيا عن مسرحية "أضحوكة الرجل القزم"، كما فاز محمد عادل رأفت بالجائزة الثانية للتميز الموسيقي عن موسيقى مسرحية "أضحوكة الرجل القزم".

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى للملتقى قد تشكلت من الدكتور عبد الله العابر من الكويت، والفنانة ماجدة منير من مصر، والفنان حكيم حرب من الأردن، والفنانة شروق محمد من اليمن، والناقد محمد الروبى من مصر.

وشارك في فعاليات الملتقى 14 دولة عربية وأجنبية، هي مصر، تونس، السعودية، لبنان، المغرب، العراق، سلطنة عمان، الكويت، الأردن، اليمن، المكسيك، أوكرانيا، كندا، استراليا.

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