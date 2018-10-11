خالد الجندي: كلنا ضد التنمر وننادي بمكافحته نهائيا.. فيديو

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمكافحة ظاهرة التنمر قائلا: "ننادى بما تنادى به الأمم المتحدة وهو عدم التنمر".



وقال الجندي، فى لقائه على فضائية "دى ام سى"، إن كلنا ننضم إلى هذه الحملة لنواجه ظاهرة التنمر والعمل على القضاء عليها، منوها أن التنمر هو الوحشة فى التعامل بين الناس وخاصة الأطفال والسخرية من حال الآخرين.



وأشار إلى أن ظاهرة التنمر تؤدي إلى الإصابة بحالات نفسية قد يضطر بسببها الطفل ترك التعليم كما قد ينتج عنها انتشار ظاهرة البلطجة.