طريقة عمل السحلب اللبناني بطريقة احترافية

السحلب من المشروبات السهلة التحضير والشائعة كثيرًا في لبنان ومصر خصوصًا في فصل الشتاء ولتحضيره تعرفي على الطريقة الصحيحة.





المقادير



كوبين من الحليب

ملعقتين صغيرتين من بودرة السحلب

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد

ملعقتين كبيرتين من السكر

القرفة للتزيين

والقليل من الجوز المكسر



الطريقة

قوموا بتذويب السحلب مع ربع كوب من الحليب البارد في وعاء على نار متوسطة. ثمّ في وعاء آخر، ضعوا الحليب والسكر واتركوا المزيج حتى يغلي. زيدوا بعدها الخليط الأوّل إلى الثاني واتركوا المكونات تغلي لمدة 3 دقائق تقريبًا مع تحريك مستمر.



أخيرًا زيدوا ماء الورد وحركوا لدقيقتين قبل سكب السحلب لتقديمه.



لا تنسوا تزيينه بالقرفة والجوز!