الأرجنتين تسحق العراق برباعية نظيفة في الدورة الرباعية بالسعودية.. فيديو

اكتسح المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ، نظيره العراقي برباعية نظيفة ضمن البطولة الرباعية الودية بالسعودية اليوم الخميس والمقامة بالرياض.



وسجل لاوتارو مارتينيز وروبرتو بيرييرا وجيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي رباعية الأرجنتين في الدقائق 18 و53 و82 و90 على التوالي ، بعد انتهاء الشوط الاول بتقدم راقصي التانجو بهدف نظيف.



ويشارك الأرجنتين والعراق في البطولة الودية التي تضم السعودية المستضيف ومنتخب البرازيل ، ومن المفترض أن يلعب منتخب البرازيل أمام السعودية يوم الجمعة المقبل ، ثم يواجه الأرجنتين في السوبر كلاسيكو الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.