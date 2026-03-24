كلوب يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لتولي الإدارة الفنية لـ الملكي

كشف المدرب يورجن كلوب، المدير الفنى السابق لنادى ليفربول الإنجليزى، عن حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن وجود مفاوضات من جانب نادى ريال مدريد الإسبانى لتوليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق فى الصيف المقبل.

وقال «كلوب» فى تصريحات أبرزتها صحيفة «أس» الإسبانية: «اقتران اسمى بتدريب ريال مدريد من الجيد أن نَتحدث عن هذا الأمر».



وواصل تُصبح الأخبار أخباراً هل حينما يَلتقط أحدهم ورقة ويكتب عليها شيئاً ما، أم حينما ينطوى الأمر على قدرٍ من الحقيقة.

وتابع: «إذا اتصل بى ريال مدريد فإن الأمر كان سينكشف فى نهاية المطاف، لكن كل هذا الحديث لم يتم الإطلاق».



وأتم تصريحاته قائلاً: «ريال مدريد لم يتواصل معى أحد ولو لمرة واحدة، وكيل أعمالى موجود ويُمكنكم توجيه السؤال له».