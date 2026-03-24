أشرف حكيمي يسعى للعودة إلى ريال مدريد في صيف 2026

أظهرت تقارير صحفية إسبانية اهتمام النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، بالعودة إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي رامون ألفاريز، عبر راديو ماركا، أن حكيمي مستعد لبذل كل جهوده لتحقيق هذه العودة، مؤكدًا أنه يعتبر ارتداء قميص "الميرينجي" فرصة مثالية لمواجهة تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

ويُعد عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان، الممتد حتى صيف 2029، أحد أبرز العقبات أمام إتمام الصفقة، إذ قد ترتفع القيمة المالية بشكل كبير بسبب طول مدة العقد.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن تحسن العلاقات بين إدارة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مؤخراً قد يسهل التفاوض ويجعل انتقال اللاعب ممكنًا، خاصة إذا أعرب حكيمي بوضوح عن رغبته في العودة.

وتعود علاقة حكيمي بريال مدريد إلى بداياته، حيث تدرج في فئات النادي السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2017، قبل أن يخوض تجربة احترافية مميزة بدأت بالإعارة إلى بوروسيا دورتموند، ثم الانتقال النهائي لإنتر ميلان في 2020، وصولاً إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

ويأمل الدولي المغربي أن تكون العودة إلى "سانتياجو برنابيو" محطة مهمة في مسيرته، لتوفير خيار موثوق على الجبهة اليمنى للفريق وضمان استمرارية فنية قوية للملكي في المواسم القادمة.