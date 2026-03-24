إنزو فرنانديز يربك الشائعات حول ريال مدريد: سنرى مستقبلي بعد كأس العالم

أثار الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، موجة من التكهنات حول مستقبله بعد الشائعات التي ربطته بريال مدريد، لكنه حرص على عدم الإدلاء بتصريحات حاسمة بشأن مستقبله الطويل في ستامفورد بريدج.

وتفاقمت التكهنات بعد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، حين أجاب فرنانديز ببساطة "سنرى" عندما سُئل عن مستقبله، ما أعاد إشعال الحديث عن إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

وينضم فرنانديز إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا عام 2023 مقابل نحو 106.8 مليون جنيه إسترليني، وقد خاض أكثر من 160 مباراة مع الفريق وسجل 28 هدفًا في مختلف المسابقات.

ومع ذلك، شدد لاعب الوسط على أن الحديث عن ريال مدريد مبالغ فيه، مؤكدًا عدم وجود أي مفاوضات حالية وأن تركيزه منصب على إنهاء الموسم بأفضل صورة، على أن يعيد تقييم مستقبله بعد كأس العالم المقبل.

وقال لموقع "فوتبول لندن": "لا شيء حتى الآن، لم تُجر أي محادثات. كل تركيزنا على تشيلسي والمباريات المتبقية هذا الموسم، وسنرى ما سيحدث بعد كأس العالم".

ويبدو أن مستقبل اللاعب قد يتأثر بمركز تشيلسي النهائي في الدوري، إذ قد تضطر الإدارة إلى التفكير في بيع لاعبين أساسيين إذا غاب الفريق عن دوري أبطال أوروبا.

وفي حال قررت إدارة البلوز بيع فرنانديز، فمن المتوقع أن تطلب مبلغًا يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، رغم أن روزينيور أكد التزام اللاعب بالنادي.

في الوقت نفسه، تبحث إدارة تشيلسي عن خيارات بديلة، حيث يُرشح إليوت أندرسون كبديل محتمل، رغم أنه قد يواجه منافسة من مانشستر يونايتد.