قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا

انتقد رئيس أركان الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة مؤكدا أنها أصبحت حليفاً غير متوقع يؤثر سلبًا على مصالح فرنسا وأمنها.

قال رئيس أركان الجيش الفرنسي الثلاثاء ، إن الولايات المتحدة أصبحت حليفاً لا يمكن التنبؤ به ويؤثر على مصالح فرنسا وأمنها.

وأضاف: "لقد فوجئنا بحليف أمريكي، لا يزال حليفاً، ولكنه أصبح غير متوقع بشكل متزايد ولا يكلف نفسه عناء إبلاغنا عندما يقرر شن عمليات عسكرية"، هذا ما قاله فابيان ماندون في منتدى للأمن والدفاع في باريس.

وتابع: "لهذا الأمر تأثير على أمننا وعلى مصالحنا".



وألقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، فابيان ماندون، ذلك خلال كلمة له في تدريب عسكري في مطار مونتوار دو بريتاني بالقرب من سان نازير، وذلك ضمن مناورات “أوريون 26”.