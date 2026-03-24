شؤون القدس: إخطارات هدم منازل في قلنديا تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني

أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إخطار سلطات الاحتلال 7 منازل فلسطينية مأهولة في الحي الشرقي من قرية قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بالإخلاء تمهيدا لهدمها خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما، بذريعة البناء دون ترخيص، رغم أن المنازل قائمة منذ عشرات السنين وتؤوي عشرات الفلسطينيين.

وأكدت الدائرة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، وتشكل امتدادا لعمليات الهدم والتضييق الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين، عبر استخدام أدوات إدارية وقانونية لفرض التهجير القسري وتغيير الواقعين الديمغرافي والجغرافي.