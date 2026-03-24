رئيس وزراء سنغافورة يبدأ غدا زيارة للصين يشارك خلالها في منتدى "بواو الآسيوي"

أ ش أ

يبدأ رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج ، زيارة إلى الصين تستغرق أربعة أيام ابتداء من يوم غد (الأربعاء)، وتعد الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى الصين منذ توليه منصبه.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن وونج سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمنتدى "بواو الآسيوي" المقرر عقده في مقاطعة "هاينان" الصينية.

ومن المقرر أن يحضر وونج حفل عشاء للقادة المشاركين في المؤتمر السنوي والذي تستضيفه حكومة "هاينان" وأمانة المنتدى.

كما أنه سيلتقي أيضا رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي وسكرتير لجنة مقاطعة "هاينان" التابعة للحزب الشيوعي الصيني فنج فاي.

ويحتفل المنتدى هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، وذلك تحت شعار "صياغة مستقبل مشترك: ديناميكيات جديدة، وفرص جديدة، وتعاون جديد".

ويوصف منتدى "بواو الآسيوي " بأنه النسخة الآسيوية من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث يجمع قادة من الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية لمناقشة القضايا العالمية.

ومن المقرر أن يتوجه وونج - خلال زيارته للصين - إلى هونج كونج، حيث سيلتقي الرئيس التنفيذي جون لي والقيادات السياسية والاقتصادية في المدينة.

وتعد هونج كونج من بين أهم خمسة شركاء تجاريين لسنغافورة.