أبرز 10 معلومات عن قناة النيل الدولية فى الذكرى الـ 25 لانطلاقها

احتفلت قناة النيل الدولية، إحدى قنوات قطاع الأخبار بماسبيرو ، بذكرى "اليوبيل الفضي للقناة"، حيث مر على إطلاقها الرسمي 25 عاما.



وتعتبر قناة النيل، أول قناة ناطقة باللغات الأجنبية لتوصيل صوت مصر للعالم أجمع ، كما تعتبر القناة الاخبارية المصرية الوحيدة التى تبث عبر القمر الصناعي "جالكسي 19" الذي يغطي قارة أمريكا الشمالية بالكامل، وذلك لإيصال صوت مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكوين رأي عام في الداخل الأمريكي.



صدى البلد يرصد فى 10 نقاط أبرز المعلومات عن قناة "النيل الدولية" فى ذكرى إنشائها الـ25 .



- انطلق بثها التجريبي الأول على تردد قناة المعلومات التي ألغيت عام 1993.



- بدأ البث الرسمي لها في أكتوبر 1994.



- بعد إلغاء القطاع الفضائي بقرار من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، أصبحت قناة "Nile T.V" غير تابعة لأي قطاع.



- عام 2000 أدخل عرض الأفلام العربية مترجمة باللغات الإنجليزية والفرنسية لأول مرة على شاشة القناة، وذلك حسب رؤية الوكالة الإعلانية الراعية لها في ذلك الوقت.



- في يناير 2009 حصل عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، على قرار من أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق بضم القناة إلى قطاع الأخبار بجميع عامليها والاستوديهات الخاصة بها.



- في الأول من سبتمبر عام 2013 بدأت بث برامجها لأول مرة على القمر الصناعي "جالكسي 19" الذي يغطي قارة أمريكا الشمالية بالكامل، وذلك لإيصال صوت مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكوين رأي عام في الداخل الأمريكي.



- تعاقب على رئاسة القناة عدد كبير من كبار إعلاميي "ماسبيرو" وهم على التوالي، حسن حامد، هالة حشيش، الناقد يوسف شريف رزق الله، الدكتورة نشوى الشلقاني، ميرفت القفاص، سامح رجائي، وأخيرا تغريد حسين، رئيسة القناة حاليا.



- يرأس القناة الآن تغريد حسين وهى من أول 3 وجوه ظهروا على شاشتها.



- تعتبر قناة النيل الدولية قناة عامة بطابع إخبارى فهى تقدم العديد من الاشكال وليست فقط الإخبارية.



- انفردت القناة بحصريات كثيرة على مدار تاريخها، مثل إشادة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند بالقناة وقت زيارته لمصر على الملأ، ولقاء القناة مع رئيس توجو من قبل، ولقاءات مع وزراء مثل وزراء دفاع فرنسا وخارجية المجر ووزيرة الشباب المجري عند زيارتهم لمصر، والحصول على الحصري في استضافة كبار الشخصيات الدولية.