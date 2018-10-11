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كمال أبو رية: لم أستطع إخبار الفيشاوى بإصابته بالسرطان.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 11:51 م
الفنان كمال أبو ريا
الفنان كمال أبو ريا
أسامة علي
قال كمال أبو رية، إنه لا يوافق على ما فعله الفنان فاروق الفيشاوى بالإعلان عن إصابته بمرض السرطان.

وأضاف أبو رية خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى"تقديم الإعلامية منى الشاذلى، انه وبعض الاصدقاء المقربين من الفنان فاروق الفيشاوى كانوا معه بالمستشفى وعلموا من الطبيب المعالج له أنه مصاب بمرض السرطان، لافتا إلى أنه لم يستطع هو وأصدقاؤه إخبار الفيشاوى بخبر مرضه.

وتابع أبو رية أنه أتصل بالفنان محمود حميدة ليطلب منه أن يخبر الفيشاوى بمرضه، ووافق حميدة قائلا:" انا رايح ليه المزرعة وهبلغه لازم يكون عارف كل حاجة إحنا مش ناس متخلفين".

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