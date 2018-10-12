زيارة تفقدية للدكتور أحمد عواض لقصر الإبداع الفني

قام الدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بزيارة لقصر الإبداع الفنى بأكتوبر، حيث بدأت الزيارة بالتجوال بمتحف القصر ثم تفقد عدة ورش تشمل "الخيامية، إبرة وفتلة، الابتكارات الفنية" الخزف، السجاد والنول، الزجاج المعشق، النجارة" كما تفقد مكتبة القصر والمسرح الكبير والمسرح الصيفى.



جاء ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر أقام قصر الإبداع الفنى التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث احتفالية لإحياء ذكرى نصر أكتوبر واستضافة لأطفال حضانة الحصرى، ثم ندوة بمكتبة القصر بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين علم مصر، و ابتكارات فنية ،وورشة مسرح ،وورشة أزياء بجمعية منابر النور وبداية للتعرف على الباترون.



كما نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل بثقافة مطروح محاضرة بعنوان "التعامل مع الطفل وإبراز دوره في المجتمع لتنميته فكريا وثقافيا واجتماعيا" ألقتها الإذاعية نجاح عبدالوهاب تحدثت عن ضرورة دمج الأطفال في المجتمع وكيفية تنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال ورعايته وتنمية مواهبه وخاصة الأدبية ودور قصور الثقافة في تقديم الزاد الثقافي فى نوادي الموهوبين و نوادي أدب الطفل من خلال أنشطة وبرامج متخصصة وذلك بمدرسة الهدى، كما نظم أتوبيس الفن الجميل، رحلة لطالبات مدرسة الفاتح التجريبية لزيارة قلعة صلاح الدين والتعرف على أهم المعالم الأثرية وتاريخ بناء القلعة، تلاه ورشة فنون تشكيلية لرسم أهم المعالم التي شاهدوها.



كما اقيم بقصر ثقافة العمال بشبرا االخيمة ندوة بعنوان "انتصارات السادس من اكتوبر" القاها اللواء عبد القوي الشافعي من ابطال حرب اكتوبر وذلك بمركز النيل للاعلام،وورشة تعليم سجاد،وورشة تعليم علي الباترون .