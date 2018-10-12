ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

زيارة تفقدية للدكتور أحمد عواض لقصر الإبداع الفني

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قام الدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بزيارة لقصر الإبداع الفنى بأكتوبر، حيث بدأت الزيارة بالتجوال بمتحف القصر ثم تفقد عدة ورش تشمل "الخيامية، إبرة وفتلة، الابتكارات الفنية" الخزف، السجاد والنول، الزجاج المعشق، النجارة" كما تفقد مكتبة القصر والمسرح الكبير والمسرح الصيفى.

جاء ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر  أقام قصر الإبداع الفنى التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث احتفالية لإحياء ذكرى نصر أكتوبر واستضافة لأطفال حضانة الحصرى، ثم ندوة بمكتبة القصر بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين علم مصر، و ابتكارات فنية ،وورشة مسرح ،وورشة أزياء بجمعية منابر النور وبداية للتعرف على الباترون.

كما نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل بثقافة مطروح محاضرة بعنوان "التعامل مع الطفل وإبراز دوره في المجتمع لتنميته فكريا وثقافيا واجتماعيا" ألقتها الإذاعية نجاح عبدالوهاب تحدثت عن ضرورة دمج الأطفال في المجتمع وكيفية تنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال ورعايته وتنمية مواهبه وخاصة الأدبية ودور قصور الثقافة في تقديم الزاد الثقافي فى نوادي الموهوبين و نوادي أدب الطفل من خلال أنشطة وبرامج متخصصة وذلك بمدرسة الهدى، كما نظم أتوبيس الفن الجميل، رحلة لطالبات مدرسة الفاتح التجريبية لزيارة قلعة صلاح الدين والتعرف على أهم المعالم الأثرية وتاريخ بناء القلعة، تلاه ورشة فنون تشكيلية لرسم أهم المعالم التي شاهدوها.

كما اقيم بقصر ثقافة العمال بشبرا االخيمة ندوة بعنوان "انتصارات السادس من اكتوبر" القاها اللواء عبد القوي الشافعي من ابطال حرب اكتوبر وذلك بمركز النيل للاعلام،وورشة تعليم سجاد،وورشة تعليم علي الباترون .

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تتسبب في سيول بلبنان.. فيديو وصور

مفيدة شيحة: فخورة إن بنتي عندها21 سنة ومش باين عليّ.. فيديو

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

متحدث التموين: مشروع جمعيتي أحد أذرع الوزارة القوية لتوصيل الدعم.. صور

رسميًا.. نقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى البطولة العربية لـ برج العرب

أغنى رجل في العالم يخسر 9.1 مليار دولار خلال أشهر

أمين الفتوى يوضح سبب اشتمال قرآن فجر الجمعة على سجدة.. فيديو

شعبة الدواجن تكشف سر منع بيع الطيور الحية .. فيديو

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

شباب يحاولون خطف سيدة من زوجها للتحرش بها في وسط البلد والشرطة تتدخل

كارثة بالبصل تسبب سرطان الكبد والوفاة

صحيفة بريطانية تختار لاعبا بالأهلي ضمن أفضل المواهب العالمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

غابات الحشائش تحاصر مساكن اللوكس بطور سيناء وتأوي الزواحف.. صور

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. بكري: الداخلية تدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف..وقطر تبث إشاعات ضد السعودية..توفيق عكاشة يتعرض لموقف محرج على الهواء
منى الشاذلي للفيشاوى: دوخت سمية الألفي.. وفاروق: كانت شقاوة عيال
عماد النحاس يتحدث عن دور علي غزال في خط وسط منتخب مصر ..فيديو
متصلة لـ معتز الدمرداش: تركت المنزل بعد تغيير زوجي باسورد موبايله.. فيديو
رئيس نادي سبورتنج كاسيل: نتعرض لظلم تحكيمي في المباريات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟