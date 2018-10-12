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معلومات لا تعرفها عن الأميرة يوجين حفيدة الملكة إليزابيث.. وحجم ثروتها

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
سمر صالح
من المقرر أن يقام، اليوم الجمعة، حفل زفاف الأميرة يوجين حفيدة الملك إليزبيث على خطيبها جاك بروكسباك في كنيسة القديس جورج.

ونشرت صحيفة "الجارديان" تقريرا مطولا حول الأميرة يوجين حفيدة الملك إليزبيث وحجم ثروتها.

وتسمي الأميرة يوجين، بـ"يوجين فيكتوريا هيلينا" وهي الابنة الصغرى للأمير أندرو وسارة، دوقة يورك وترتيبها الحالي هو التاسع في ولاية العرش البريطاني ولديها شقيقة كبرى هي الأميرة بياتريس.

وولدت "يوجين" يوم 23 مارس 1990، وتم تعمديها في شهر ديسمبر من نفس العام في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام، والدي الأميرة يوجين انفصلا عندما كانت في السادسة من عمرها، ولكن انفصالهما كان وديا إلى حد كبير وهو ما ساعد الأميرة يوجين وشقيقتها على الحصول على حياة أسرية طبيعية خلال نشأتهما وعلى علاقة قوية وجيدة بوالديهما ووالدتهما.

والأميرة يوجين تجمعها علاقة جيدة وقوية للغاية بشقيقتها الكبرى الأميرة بياتريس ولقد اختارتها لتكون وصيفة الشرف الرئيسية في حفل زفافها.

وتعمل الأميرة يوجين حاليا في منصب إداري مهم في أحد المعارض الفنية الشهيرة في لندن، وحصلت في عام 1994 على مبلغ مالي من الملكة الأم "والدة جدتها الملكة إليزابيث الثانية" بعد أن قامت بتقسم جزء كبير من ثروتها ووضعتها في صور ودائع بنكية لأطفال العائلة المالكة البريطانية قبل وفاتها في عام 2002.

وفي حين أن الأميرين وليام وهاري يعتقد أنهما قد حصلا على وديعة بقيمة 14 مليون جنيه استرليني من الملكة الأم تم اقتسامها بينهما، فيما حصلت الأميرة يوجين، على ثروة بقيمة 67 مليون جنيه استرليني.

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