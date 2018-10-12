طبيب الأهلي يكشف عن تطورات حالة علي معلول بعد تعرضه للإصابة

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن كافة الأمور الخاصة بعلاج وتأهيل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق تسير بشكل طيب بعد الوقوف على الطريقة النهائية لعلاج اللاعب، واستبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه من الإصابة بالتمزق في العضلة الضامة.



وأضاف أن اللاعب يبدأ غدا برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي بعد عودته من بلاده عقب الخضوع للفحص الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس، والذي اتفق مع نظيره في الأهلي، وأيضا مع الرأي الطبي الذي تم الحصول عليه من الأطباء الألمان الذين اطلعوا على الفحوصات الطبية ونتائج الأشعة التي خضع لها اللاعب في القاهرة قبل سفره إلى تونس، والتي استبعدت فكرة التدخل الجراحي والاعتماد على التدريبات التأهيلية والعلاجية.



وأوضح « طبيب الأهلي» أن طريقة علاج اللاعب ستعتمد على حقنه بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الحقن التي تساعد على تجديد نشاط العضلة الضامة، مع إخضاعه لبرنامج تأهيلي محدد لتجهيزه للعودة للتدريبات.



وأشار إلى أن الجهاز الطبي بالنادي كان حريصا على الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة لعلاج اللاعب من الإصابة، ومن ثم لم يتسرع في إعلان الطريقة النهائية لعلاجه إلا بعد إخضاعه لفحوصات طبية شاملة في القاهرة، مع الحصول على رأي عدد من الأطباء الألمان بعد اطلاعهم على كافة الأشعة التي خضع لها اللاعب، وأيضا بعد التنسيق مع الجهاز الطبي في المنتخب التونسي والذي أكد نفس التشخيص، وتم الاتفاق على استبعاد فكرة التدخل الجراحي.



يذكر أن علي معلول تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة في نهاية مباراة وفاق سطيف الجزائري التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.