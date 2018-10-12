اللحظات الأولى لحفل زفاف الأميرة يوجينى حفيدة الملكة إليزبيث.. فيديو

نشر موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو، يوضح اللحظات الأولى من حفل زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث، على الأمير جاك بروكسبانك، والذي يقام في قلعة وندسور اليوم الجمعة.



والأميرة يوجيني تجمعها علاقة جيدة وقوية للغاية بشقيقتها الكبرى الأميرة بياتريس ولذلك اختارتها لتكون وصيفة الشرف الرئيسية في حفل زفافها.



وتعمل الأميرة يوجيني حاليا في منصب إداري مهم في أحد المعارض الفنية الشهيرة في لندن.





