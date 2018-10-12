سانتو يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق وولفرهامبتون، توج بجائزة أفضل مدرب خلال الشهر الماضي، بعد نتائجه الرائعة مع فريقه في بطولة البريميرليج.



وذكر الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل تويتر، أن سانتو كان خصمًا قويًا لأقوى المدربين في الدوري الإنجليزي، خلال الشهر الماضي، بواقع 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وتنافس مع يورجن كلوب (ليفربول)، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وأوناي إيمري (أرسنال)، على جائزة مدرب الشهر. كما خرج وولفرهامبتون، بشباك نظيفة في 3 مباريات، من أصل 4 مواجهات خاضها في البريميرليج الشهر الماضي.



من جهة أخرى، فاز مهاجم ليفربول دانيل ستوريدج، بجائزة أفضل هدف في الشهر الماضي، وذلك بعد هدفه الرائع في مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، على ملعب الأنفيلد.

