محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو

تمكن النجم الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدف في شباك منتخب سوازيلاندا، في المباراة التي تقام بين المنتخبين على ملعب استاد السلام الدولي ضمن مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم 2019 بالكاميرون.



وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، الهداف التاريخي لمنتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية ليكسر رقم حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي.



وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر فى التصفيات الأفريقية بـ 13 هدفا.



كانت آخر أهداف صلاح في تصفيات أمم أفريقيا مع منتخب مصر في شباك منتخب النيجر، حيث أحرز هدفين في مباراة حسمها الفراعنة بسداسية نظيفة.