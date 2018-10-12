ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن النجم الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدف في شباك منتخب سوازيلاندا، في المباراة التي تقام بين المنتخبين على ملعب استاد السلام الدولي ضمن مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم 2019 بالكاميرون.

وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، الهداف التاريخي لمنتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية ليكسر رقم حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر فى التصفيات الأفريقية بـ 13 هدفا.

كانت آخر أهداف صلاح في تصفيات أمم أفريقيا مع منتخب مصر في شباك منتخب النيجر، حيث أحرز هدفين في مباراة حسمها الفراعنة بسداسية نظيفة.

ترشيحاتنا

اللحظات الأولى لحفل زفاف الأميرة يوجينى حفيدة الملكة إليزبيث.. فيديو

غادة رجب تنعى الفنانة الشابة غنوة محمد سليمان

المحمدي يتقدم لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بعد 6 دقائق .. فيديو

مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر بتاريخ 12-10-2018 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

أردوغان يركع أمام ترامب.. القضاء التركي يأمر بإطلاق سراح القس الأمريكي

شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

اختراق المجال الجوي لقاعدة عسكرية إسرائيلية

القبض على سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

تريزيجيه يسجل ثالث أهداف مصر في مرمى سوازيلاند .. فيديو

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

فيديو

بكري يكشف تفاصيل جديدة حول خاشقجي.. فيديو
محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو
لقطات تحبس الأنفاس من احتراق قطار سريع في ألمانيا.. فيديو
عمرو وردة يسجل الهدف الأول له دوليا مع منتخب مصر.. فيديو
مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟