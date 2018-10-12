اليسا مواسية أنغام في وفاة شقيقتها: أتمنى أن يعطيك الله الصبر

حرصت الفنانة إليسا، على مواساة صديقتها الفنانة أنغام، في وفاة شقيقتها الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".



وكتبت إليسا في تغريدة لها، بالإنجليزية، قائلة: "عزيزتي أنغام ... لا توجد كلمات يمكن أن تجعلك تشعرين بالتحسن في هذه الفترة الصعبة التي تعيشيها.. أتمنى فقط أن يعطيك الله وعائلتك الصبر .. لترقد روحها بسلام".



ورحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء.



وتم نقل جثمان غنوة محمد علي سليمان، إلى المستشفى الجوي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا يزال يمكث جثمان الفقيدة بالمستشفى إلى الآن، في الوقت الذي يتوافد أصدقاؤها الى المستشفى لوداعها.



يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".



كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.