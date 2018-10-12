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رياضة

البرازيل تتقدم على السعودية بهدف في الشوط الأول بالدورة الرباعية.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
نجح المنتخب البرازيلى فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره السعودي، بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية.

أحرز خيسوس مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى هدف التقدم للمنتخب البرازيلى فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن حكم المباراة ألغى هدفا للمنتخب البرازيلي سجله جابرييل خيسوس فى الدقيقة 24 من زمن المباراة بداعى التسلل.

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