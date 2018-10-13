عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

شهد حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمهرجان السينما السينما العربية " ACA" تكريم عدد من نجوم الفن وصناع السينما من المتميزين لعام 2018 وذلك داخل أوبرا مصر بمدينة 6 أكتوبر.



بدأ الحفل بتكريم الفنانة ليلى علوى عن مشوارها السينمائى الذى تخطى 85 فيلما وتألقت بفستان خطف الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري وسلمتها الجائزة صديقة عمرها الفنانة الهام شاهين وحصل عن نفس الجائزة الفنان الكبير مدحت صالح عن مجمل أعماله وسلمه التكريم الموسيقار سامي الحفناوي.



كما حصلت ريهام عبد الغفور على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم "الخلية" وسلمها الجائزة الفنان أحمد داوود ، وحصل على نفس الجائزة للرجال الفنان محمد ممدوح عن فيلم "الخلية" وسلمته الجائزة الفنانة نجلاء بدر والمنتج وليد منصور ونافس ممدوح على الجائزة كلا من أحمد مالك وفتحى عبد الوهاب.



بينما نالت الفنانة هالة صدقى جائزة أفضل ممثلة كوميدية حيث تغلبت على المنافسات لها على نفس الجاهزة وهن إيمان السيد وشيماء سيف وسلمتها الجائزة الفنانة روجينا وعن نفس الجائزة من الرجال حصل أكرم حسني على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "بنك الحظ" وسلمه الجائزة الفنان بيومى فؤاد، حيث تغلب أكرم على منافسيه محمد هنيدى ومحمد ممدوح وأحمد عيد.



وفاز الفنان أحمد عز بجائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره فى فيلم "الخلية" وسلمته الجائزة الفنانة صابرين وعن نفس الجائزة للنساء حصلت الفنانة شيرين رضا على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها فى فيلم "فوتوكوبى" والتي تغيبت عن الحضور، وأعلن عن جائزتها الفنانة نسرين أمين والفنان صبرى فواز، وتسلمها نيابة عنها الماكيير هيثم دهب.



ويقام حفل توزيع جوائز السينما العربية فى دورته الثالثة بتنظيم من مؤسسة ديرجست للطباعة والنشر والتوزيع، المالكة والمنظمة للجوائز برعاية "جاردن هيلز" 6 أكتوبر ويعتمد الحفل على عدم الكشف عن أى من الفائزين بالجوائز إلا في الحفل بعد إعلان المرشحين الأربعة لتعطى عنصر التشويق والمفاجأة.