أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم، السبت 13-10-2018.
وتضمن التقرير:
- البطاطس: 6 جنيهات للكيلو
- الجزر: 4 جنيهات للكيلو
- فاصوليا: 9 جنيهات للكيلو
- الكوسة: 4 جنيهات للكيلو
- البصل: 4 جنيهات للكيلو
- الليمون: 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم: 4 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الرومي: 2.75 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس: 3 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الأبيض: 5 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي: 5 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان: 21 جنيها للكيلو
- جوافة: 3 جنيهات للكيلو
- رمان: 4 جنيهات للكيلو
- برتقال بلدي: 2 جنيه للكيلو
- الموز: 5 جنيهات للكيلو
- التفاح: 18 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي: 12 جنيها للكيلو
- كانتلوب: 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.
وتضمن التقرير:
- البطاطس: 6 جنيهات للكيلو
- الجزر: 4 جنيهات للكيلو
- فاصوليا: 9 جنيهات للكيلو
- الكوسة: 4 جنيهات للكيلو
- البصل: 4 جنيهات للكيلو
- الليمون: 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم: 4 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الرومي: 2.75 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس: 3 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الأبيض: 5 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي: 5 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان: 21 جنيها للكيلو
- جوافة: 3 جنيهات للكيلو
- رمان: 4 جنيهات للكيلو
- برتقال بلدي: 2 جنيه للكيلو
- الموز: 5 جنيهات للكيلو
- التفاح: 18 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي: 12 جنيها للكيلو
- كانتلوب: 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة، وقد تختلف من مكان لآخر.