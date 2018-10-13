السيطرة على تسريب غاز بمدينة سمسطا ببني سويف.. صور

شهدت محافظة بني سويف وقوع تسرب في خط أنابيب البترول رقم 16، الواقع في المنطقة الجبلية بغرب مدينة سمسطا، نتيجة تآكل في الخط، ناجم عن الصدأ.



وعلى الفور انتقل رجال الشرطة ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا إلى موقع التسريب، وتم فرض كردون أمني حول الخط.



من جانبه أكد عبد اللطيف محمود نائب رئيس مدينة سمسطا، أنه بمجرد حدوث التسريب قامت شركة البترول المسئولة عن الخط بإغلاق المحابس للخط الرابط بين بني سويف ومحافظات الوجه القبلي، وتم وقف الضخ وتوجيهه إلى مستودع بني سويف لحين انتهاء أعمال الإصلاح.



وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي قامت برش بودرة رغاوي وسحب كميات السولار بمعرفة الشركة، وتنظيف المكان من بقايا السولار، فضلا عن توجيه فريق الصيانة المتخصص للقيام بأعمال الإصلاح واستبدال الجزء التالف من الماسورة لاستئناف ضخ السولار في الخط.