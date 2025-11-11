لاعب الاتحاد السكندرى يغادر المستشفى بعد استقرار حالته

أعلنت إدارة نادى الاتحاد السكندري، خروج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ، ناصر ناصر من المستشفي قبل قليل، بعد استقرار وتحسن حالته الصحية.

وأعرب محمد أحمد سلامة ، رئيس نادي الاتحاد السكندري ، فعن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب ناصر ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذى تعرض لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحدى المستشفات لتلقى العلاج .

وقال إنه كان حريصًا على متابعة حالة اللاعب أولا بأول ، حيث جاءت نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب جميعها مطمئنة، وبناء عليه تم السماح للاعب بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزله و هو الآن بحالة جيدة و حالته مستقره تمامًا .