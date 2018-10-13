سعفان ومحافظ الغربية يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بطنطا.. يطالبان الشباب بالدخول لسوق العمل بالقطاع الخاص.. الجهاز الإداري متخم بالموظفين.. صور

سعفان ومحافظ الغربية يفتتحان ملتقى توظيف يوفر 9120 فرصة عمل بطنطا

وزير القوى العاملة يطالب الشباب بالدخول لسوق العمل بالقطاع الخاص

الجهاز الإداري متخم بالموظفين.. والقطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد القومي

البطالة انخفضت إلى 9.9% بفضل المشروعات القوميه الكبرى

"السعيد" يدعو الشباب للعمل بالقطاع الخاص.. ويحل مشاكل المواطنين على الطبيعة

واستمع الوزير إلى بعض طلبات الشركات في تدعيم المدارس المهنية بقسم الطباعة لتأهيل الشباب في هذا المجال، ووجه مدير المديرية بالتنسيق مع الشركة لاستخدام مراكز التدريب التابعة لها، لتدريب الشباب على هذه المهنة والتحاقهم بهذه الشركة.





افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، اليوم، السبت، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالقطاع الخاص، الذي يقام باستاد طنطا الرياضي، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ويوفر 9120 فرصة عمل بحد أدنى للأجور 1500 جنيه للذكور والإناث في 83 شركة لمختلف المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وبدون، فضلا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات المختلفة، وذلك بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.وقام الوزير والمحافظ بتفقد عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى، للاطمئنان على جدية الوظائف المعروضة والمرتبات، فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية والمزايا المقدمة من الشركات للشباب، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين، ووجه بمتابعة أوضاعهم وتذليل العقبات التى تحول دون حصولهم على فرصة عمل، وطلب من مدير مديرية القوى العاملة بالغربية خالد أبو بكر قبول طلبات الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية وتوفير فرص عمل لهم.وحقق الملتقى حضورا منذ الساعات الأولى لافتتاحه، ونوه الوزير بأن الجهاز الإداري للدولة متخم بالموظفين، مشيرا إلى أن الملتقيات التي أقامتها الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات حققت نجاحا في الإقبال على فرص العمل بالقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، ويعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين صحي واجتماعي، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى إحداث البناء والتنمية.وقال "سعفان" إن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي للبطالة التي انخفضت نسبتها في الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.9% من قوة العمل، بعد أن كانت 13.4% في عام 2014، مرجعا ذلك إلى إنشاء المشروعات القومية.وخلال الملتقى، تقدم بعض المواطنين بعدد من المشاكل التي تخصهم سواء بقطاع التربية والتعليم أو المديريات الأخرى، ووجه المسئولين بالمحافظة بالنظر في هذه الشكاوى وحلها فورا.واقترح الوزير خلال تفقد الملتقى، على أصحاب الأعمال أن يتم عمل "بوليصة تأمين" لجميع العمال بالشركات والمصانع، ضد الوفاة وإصابات العمل، كنوع من أنواع وسائل جذب العمال للفرص المتوفرة، مشيرا إلى أهمية أن يبدأ الشباب بدخول سوق العمل والقبول بمرتبات حدها الأدنى 1500 جنيه في سبيل تكوين خبراتهم واكتساب مهارات اجتماعية وحياتية تؤهلهم للحصول على فرص أفضل في المستقبل.وأبدى سعفان رفضه الشديد لبعض الوظائف بمرتبات تقل عن 1500 جنيه، مؤكدا أهمية أن يكون المرتب كافيا لحياة كريمة للمواطن المصري ومتناسبا مع متطلبات العمل.وقال سعفان، في تصريحات صحفية، إن محافظة الغربية بها تنوع شديد في فرص العمل، وإنها متوفرة في الملتقى في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد بنفسه مع الشباب لدعمهم وتشجيعهم على دخول سوق العمل.وأضاف: "معايير الاختيار يتم تركها لأصحاب الأعمال بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة"، داعيا جميع الشباب المتقدمين إلى التوجه للقوى العاملة إذا ما واجهوا أى عقبات في التقديم أو أى اختلاف في التزام الشركات بالشروط التى عرضوها في الملتقى"، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنويا.ومن جانبه، أكد المحافظ أن زيارة الوزير تعتبر دفعة قوية للشباب، مشيرا إلى أن المحافظة تتابع مع مديرية القوى العاملة أى مشكلات وعقبات تواجه الشباب بالملتقى، منوها بأهمية جدية الوظائف، داعيا الشباب للإقبال على دخول سوق العمل.أقيم الملتقى تحت رعاية وزير القوى العاملة، ومحافظ الغربية، بالتعاون والتنسيق مع خالد أبو بكر، وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية والمحافظة.