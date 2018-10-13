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اقتصاد

التنظيم والإدارة: 67%‎ من الموظفين رفضوا مقترح تقليص ساعات العمل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن لجنة تقليص ساعات العمل تواصلت مع عدد من الوزارات والمحافظات وإجراء استطلاعات على الموظفين لبحث إمكانية تقليص عدد أيّام العمل للموظفين.

وأشار صالح الشيخ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن نتائج الأعمال لتقليص ساعات العمل، إلى أنه تم مخاطبة 31 وزارة ردت منها 14 وزارة أي بنسبة 45%‎ من الوزارات استجابوا رفض المقترح منهم بنسبة 86%‎.

وأضاف تم مخاطبة جميع المحافظات رد منهم 14 محافظة اَي نسبة 52% رفض المقترح من جانبهم بنسبة 86‎%.

كما تم عمل استطلاع على عدد من الموظفين بلغ عددهم 3 آلاف و935 موظفًا، رفض منهم المقترح بنسبة 67‎%، وكانوا هؤلاء الموظفين من 5 جهات هم وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات.

ومقارنة بالدول الأخرى قال الشيخ إن وقت العمل في البلدان من 8 الي 9 ساعات يوميًا، أما البلدان التي لديها ظروف خاصة مثل مصر تعمل 12 ساعة يوميا.

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