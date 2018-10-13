علي جمعة يوضح الحكمة من تعدد الزوجات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن تعدد الزوجات يؤذي المرأة، منوهًا بأن الله تعالى أباح التعدد لأنه حرم الزنا، ولأن بعض المجتمعات، في بعض الظروف تحتاج إلى زيادة النسل.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: أن المصريين أصبحوا 100 مليون شخص، التعدد حق، لكن هناك منظومة أخرى، والشيخ عبدالوهاب الشعراني قال مما أخذ علينا العهد ألا نتزوج على زوجاتنا، حتى لا نكسر بخواطرهن».



وتابع: «لو كسرت بخاطرها يبقى لم ننفذ الدين، لأن خياركم خياركم لأهله، في الشام الرجل يتزوج اثنين وثلاثة ولا توجد مشكلة، لأن ثقافتهن كده، مفيش كسر الخاطر".



وأكمل: أن كسر الخاطر يصل بكثير من الناس إلى الاضطراب، وأن الشريعة تحتاج لأتقياء لتطبيقها، لا لبشر، يكونون على هذه الدرجة من التقوى، ويجزئون الشريعة.



