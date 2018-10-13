نجم الزمالك في تشكيلة تونس الرسمية لمواجهة النيجر

أعلن فوزي البنزرتي،المدير الفني لمنتخب تونس،عن تشكيلة المنتخب الرسمية التى ستواجه نظيره منتخب النيجر , في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون 2019 في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الاولمبي برادس.



ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن مصر المتصدرة , في حين يأتي ثالثًا سوازيلاند مؤقتًا برصيد نقطة , في حين يحتل منتخب النيجر المركز الرابع مؤقتًا برصيد نقطة .



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

فاروق بن مصطفى، ياسين مرياح، ديلان برون، أسامة الحدادي، حمدي النقاز، غيلان الشعلالي، إلياس السخيري، فخر الدين بن يوسف، نعيم السليتي، بسام الصرارفي وطه ياسين الخنيسي.



ويسعى المنتخب التونسي في هذا اللقاء الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة من أحل حسم الصدارة , في حين يتطلع منتخب النيجر في هذه المواجهة الى تحقيق نتيجة إيجابية ومرضية .