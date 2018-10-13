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تعليم

شاهد.. وزير التعليم العالي يقود سيارة كهربائية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:44 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، رالي الجامعات المصرية، للسيارات الكهربائية، بقيادة سيارة محلية الصنع، من إنتاج معيدين بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالمشاركة مع معيدين بكليات الهندسة في جامعات أخرى.

وأجرى عبد الغفار، خلال افتتاح رالي الجامعات المصرية للسيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية، جولة كاملة في مضمار السباق، وسط تصفيق الطلاب المشاركين في سباق الجامعات، لمهارة الوزير في القيادة.

جدير بالذكر أن "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، مسابقة تكنولوجية قومية، والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

ويضم السباق 9 فرق مصرية، تتنافس جميعها بسيارات للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 500 ألف جنيه مصري، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

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