البقشيش تحول إلى إتاوة.. كم مرة حصلت على بنزين سيارتك كاملا؟

عداد ماكينة البنزين لا يقف عند المبلغ المدفوع، بينما يضحك عامل البنزينة بنظرة صفراء إلى السائق بعد الانتهاء من قفل التانك قبل نهايته بـ 2 جنيه على الأقل، قائلاً: "ده الشاي بتاعنا يا بيه".





"الشاي بتاعنا".. هذه العبارة وحدها كفيلة بتغريم المواطن المصري ما لا يقل عن مئات الجنيهات شهريًا، بعضها في مؤسسات حكومية وأخرى في محطات البنزين وبعضها من أجل ركن السيارة وبعضها لمقدمي الخدمة في المطاعم وسائقي الدليفري، ومع أن كثيرًا من العاملين في المطاعم والمحطات وغيره يتقاضون رواتبهم عن العمل، لكنهم لا يتنازلون عن تلك "الإتاوة" بداعي أنها "الشاي بتاعنا".



