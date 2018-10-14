الرباعي العربي يوجه ضربة جديدة للاقتصاد القطري

واصلت وكالة "ستاندرد اند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية تقييمها السلبي للقطاع المصرفي القطري بشأن الجدارة الائتمانية للحكومة وقدرتها على تدعيم نظامها المصرفي.



قالت الوكالة في تقرير، إن أسباب النظرة السلبية للقطاع المصرفي القطري تعود إلى مقاطعة الرباعي العربي، مصر والإمارات والسعودية والبحرين، لقطر، مما جعل المخاطر تتزايد بالقطاع.



وأضافت الوكالة أنها ترى المصارف القطرية هي الأكثر عرضة للمخاطر من حيث جودة الأصول، وأن استمرار المقاطعة الرباعية، وما خلفته من انخفاض في معدلات الإشغال في الفنادق شكل ضغوطا كبيرة على بعض المصارف القطرية.



وأشارت إلى وجود ترابط بين أي تصعيد محتمل أو عدم تصعيد لإجراءات المقاطعة وتراجع أو استقرار جودة الأصول لدى المصارف القطرية.