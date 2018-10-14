ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

انفجار طائرة إف 16 واحتراق أخرى في بلجيكا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر عسكري في بلجيكا بانفجار مقاتلة من طراز "إف-16" واحتراق أخرى ، جراء إطلاق ميكانيكي طلقات نارية من "مدفع جاتلينج" عن طريق الخطأ خلال عملية صيانة.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد، إن" الطائرة الأولى دمرت بشكل شبه كامل في الحادث، فيما احترقت الثانية التي كانت متوقفة بجانبها، وذلك بعدما أطلق ميكانيكي طلقات نارية عن طريق الخطأ".

وأوضح أن فنيين اثنين يعملان على متن طائرات تابعة للقوات الجوية البلجيكية أصيبا في الحادث، الذي وقع في قاعدة/ فلورينز/ الجوية، الواقعة على بعد 60 ميلا جنوب بروكسيل.

وكان موظفو الصيانة يقومون بإصلاح الطائرة "F-16" التي كانت متوقفة بالقرب من برج المراقبة، بعيدا عن أنظار المدفع، وهو الأمر الذي تسبب في الكارثة "غير المقصودة، وبعد نهاية الإصلاح تم تزويد الطائرتين بالوقود، من أجل القيام بمهمة تدريبية، إلا أن الحادث حال دون ذلك.

وجاءت الطلقات النارية من مدفع جاتلينج، عيار 20 ملم، القادر على إطلاق 6 آلاف طلقة نارية في الدقيقة.

ترشيحاتنا

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو

ملعب مباراة الزمالك والهلال السعودي يستعد لاستضافة عروض wwe

رئيس الأرصاد يكشف ملامح طقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

فيس بوك يكشف عن خاصية غير تقليدية لعرض الصور .. فيديو

الرباعي العربي يوجه ضربة جديدة للاقتصاد القطري

رنيم الوليلى تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للمرة الأولى

شاهد.. ميكانيكي يتسبب في انفجار طائرة F-16 واشتعال أخرى بطريق الخطأ

مدرب المغرب ينتقد أداء فريقه أمام جزر القمر

جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن.. فيديو

تصريح السفر يمنع باسم مرسي من السفر لليونان.. والزمالك يفكر في استعادته

منظمة في كوبا تدعم السلام بطريقة غير متوقعة

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو
سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو
سامح شكري: علاقات مصر متنوعة ومتوازنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟