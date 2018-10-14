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أخبار العالم

روحاني: أمريكا تستخدم الحرب النفسية لتغيير نظام الحكم في إيران

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:20 ص
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، الأحد، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران.

وأضاف روحاني، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد في جامعة طهران، أن الولايات المتحدة تستخدم الحرب النفسية والاقتصادية، وتشكك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.

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