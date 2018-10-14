روحاني: أمريكا تستخدم الحرب النفسية لتغيير نظام الحكم في إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، الأحد، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران.



وأضاف روحاني، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد في جامعة طهران، أن الولايات المتحدة تستخدم الحرب النفسية والاقتصادية، وتشكك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.

